Якутск, , 12:29 — REGNUM Якутянина признали виновным в двух эпизодах изнасилования несовершеннолетних дочерей. Действия мужчины привели к причинению тяжкого вреда здоровью девочек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

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Насильственные действия сексуального характера 50-летний мужчина совершал в отношении дочерей в 2020 и 2021 годах. Девочкам на тот момент было 9 и 13 лет, и они не сообщили матери о том, что сделал с ними отец. Информацию о насилии над детьми узнала от них педагог-психолог.

Мужчину судили по статьям 131 и 132 УК РФ. Тяжкий вред дочерям отец нанёс по неосторожности. Житель Якутии не признал свою вину, но на основании собранных доказательств суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Пострадавшие девочки проходят реабилитацию.

Как сообщало ИА REGNUM, две сестры 12 и 13 лет, проживающие в городе Чухломе Костромской области, подверглись сексуальной эксплуатации с разрешения их отца. Насилие над детьми мужчина осуществлял в состоянии алкогольного опьянения.