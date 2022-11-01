Санкт-Петербург, 1 ноября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в преддверии профессионального праздника сотрудников правоохранительных органов наградил петербургского полицейского Дмитрия Ходкевича, спасшего зимой маленькую девочку. Петербургский полицейский награжден медалью МВД России «За смелость во имя спасения», сообщили 1 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Сержант полиции Дмитрий Ходкевич награжден медалью МВД России «За смелость во имя спасения»

Сержант полиции Ходкевич стал одним из 30 блюстителей правопорядка, которые были удостоены министерской награды за мужество и героизм. Обращаясь к награжденным, глава МВД России отметил, что защита жизни и обеспечение безопасности граждан — не просто важнейшая задача органов внутренних дел, а смысл их работы.

«Ваши поступки являются яркими примерами ответственного, неравнодушного отношения к делу, мужества и самоотверженности. И, конечно, несут в себе большую нравственную ценность. Эта встреча — еще одна возможность рассказать всей стране о достойных, отважных и преданных Присяге полицейских. Таких очень много. Достаточно сказать, что в текущем году 480 сотрудников были удостоены государственных наград, а более 10 тысяч — ведомственных», — подчеркнул министр.

Напомним, Ходкевич служит в мобильном взводе № 1 отдельной роты ППСП УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга. Зимним январским вечером он спас трехлетнюю девочку, которая, катаясь на «ватрушке», съехала на лед в акваторию Невы и попала в полынью. Сержант полиции Дмитрий Ходкевич, обвязав себя тросом, добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед. Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям полицейского опасная ситуация разрешилась благополучно.