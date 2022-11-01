Москва, , 12:21 — REGNUM В России следует вернуться к вопросу о геноциде не только еврейского народа, но также российского и китайского. Об этом 1 ноября заявил председатель Научного совета Российского военно-исторического общества, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин, выступая на круглом столе «Горе без берегов»: геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны», который проходит в пресс-центре REGNUM.

Анатолий Кошкин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Несколько лет назад я уже высказывал мнение о том, что нужно вернуться к вопросу о геноциде не только еврейского народа (этот факт известен, и он не подвергается сомнению), — сказал Кошкин. — Число погибших и сознательно убитых жителей Китайской Народной Республики — по различным данным, от 30 до 35 млн японцы убили в Китае. В основном это мирное население, которое нещадно истреблялось. 27 миллионов погибших советских людей. Опять-таки большая часть — это мирное население, которое погибло не только в силу голода и болезней, но и было истреблено бомбардировками, в концлагерях и так далее. Наша страна вполне имеет основания ставить вопрос о том, что жертвами геноцида были и советские люди, и китайцы. В Корее тоже было много жертв. Этот вопрос должен выдвинуться на первое место».

Напомним, что 1 ноября в пресс-центре REGNUM проходит круглый стол «Горе без берегов»: геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны», посвященный 80-летию создания Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.

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