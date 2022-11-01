1 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 14:54 — REGNUM Новость о том, что президент США Джо Байден сорвался на главу киевского режима Владимира Зеленского за безграничную наглость, вызвала большой интерес американских интернет-пользователей, которые выразили свое мнение под соответствующей публикацией Fox News.

Вождь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее, 31 октября, американский телеканал NBC News сообщил, что Зеленский вывел из себя Байдена во время телефонного разговора в июне, когда, даже не поблагодарив за очередной пакет помощи ценой в $1 млрд, начал, словно скупая старуха из сказки про «Золотую рыбку», просить еще и еще.

«Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение ещё $1 млрд в виде военной помощи, а тот уже начал детально перечислять, что ему ещё нужно и чего он пока не получил. Байден вышел из себя», — сообщили источники NBC News.

В ответ американский лидер на повышенных тонах указал, что американский народ и так вел себя довольно щедро и призвал актёра проявить чуть больше благодарности. После этого Зеленский решил разрядить напряжённость, придя к выводу, что разногласия с президентом США непродуктивны. В тот же день он публично поблагодарил Байдена за обещанную помощь.

«Ура, может, они, наконец, поссорятся, и мы перестанем отдавать наши деньги Киеву! Большинство из тех законов, что демократы хотят принять, невероятно непопулярны и никогда не пройдут сами по себе. Поэтому они объединяют их с пакетами помощи Киеву. Это называется «свинина». Помните законопроект об «инфраструктуре»? Только 11% средств действительно пошли для инфраструктуры. Только 20% законопроекта по Киеву действительно предназначены для помощи Киеву. Остальные деньги тратятся на то, что нам не нужно и никогда не могло быть одобрено само по себе», — объясняет wolfhowl99.

«Если Байден хочет принять еще какие-нибудь законопроекты, ему лучше сделать это в ближайшие восемь дней перед выборами, потому что после этого очередь на бесплатный обед для либеральной свинины будет закрыта», — отвечает avatar777.

«Пусть Европа платит за это. Мы заплатили в четыре раза больше, чем все остальные страны вместе взятые», — возмущается philkoprowski217.

Владимир Зеленский и Джо Байден. 1 сентября 2021 President.gov.ua

«Зеленский держит Байдена за одно место. Он обнародует разрушительную информацию о финансах и деловых операциях Байдена, если Байден не будет продолжать платить ему нашими деньгами. Очевидно, что у Зеленского есть на Байдена компромат», — указывает odh.

«У нас 31 ТРИЛЛИОН долгов, мало запасов нефти, мало запасов бензина, мало запасов дизельного топлива, мало запасов печного топлива, мало запасов сжиженного газа........ Мало новобранцев… Можно мы, пожалуйста, перестанем вливать деньги в Киев?» — спрашивает googleogle746.

«Мы находимся именно там, где Сорос и Обама хотели бы видеть США, — на низком уровне во всём», — отвечает sanchick265.

«Зеленский жалуется на поддержку, а у нас скоро закончится дизельное топливо», — подчеркивает woetotheinhabitants.

«На сегодняшний день США направили Киеву более 60 миллиардов долларов, нам нужен судебный аудит, чтобы мы могли увидеть, куда ушли все эти деньги. Как налогоплательщики, мы имеем право на эту информацию. Мы финансировали 2/3 этой войны», — подсчитал gardner452.

«Джо не имеет ни малейшего представления о ситуации в Киеве. Он думает, что [территории б. УССР] — это один из дополнительных четырех штатов, которые, как он утверждает, являются частью США», — пишет Zippy_the_Pinhead.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября американский журнал Foreign Affairs написал, что Россия с помощью частичной мобилизации может победить в конфликте на территории б. УССР.