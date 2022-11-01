Агаповка, Челябинская область, , 12:20 — REGNUM В Челябинской области бывший глава Агаповского муниципального района осуждён за получение взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, размер вознаграждения составил почти миллион рублей. Их дал представитель одной коммерческой организации за заключение договоров аренды муниципального имущества.

Подсудимый признал вину. Суд обязал его уплатить штраф в размере 4 млн рублей и запретил в течение пяти лет занимать должности на государственной службе.