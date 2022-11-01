Агаповка, Челябинская область, 1 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Челябинской области бывший глава Агаповского муниципального района осуждён за получение взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, размер вознаграждения составил почти миллион рублей. Их дал представитель одной коммерческой организации за заключение договоров аренды муниципального имущества.

Подсудимый признал вину. Суд обязал его уплатить штраф в размере 4 млн рублей и запретил в течение пяти лет занимать должности на государственной службе.