Адыгея, 1 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Адыгее двое подростков угнали две автомашины и стали фигурантами уголовного дела. Умысла на похищение у них не было, они просто хотели покататься, тем не менее заработали себе на уголовный срок. В отношении угонщиков возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Clker-Free-Vector-Images Похищение

Как установлено в ходе расследования, инцидент произошел еще в сентябре 2022 года. Молодые люди в возрасте 16 и 17 лет проникли на территорию деревообрабатывающего цеха в поселке Каменномостском Майкопского района. Там злоумышленники по очереди сели за руль автомобилей «Урал-375» и «УАЗ-31 512», завели двигатели и стали кататься по производственной территории.

В настоящее время по делу проводится сбор доказательств вины несовершеннолетних.