1 ноября 2022 | Время чтения 4 мин

Главная черта англосаксонской цивилизации – это паразитизм. А чтобы паразит мог тобой питаться, ему надо иметь к тебе подключение. Если его отключить, он постепенно начнёт усыхать, а потом и умрёт.

Владимир Васильев, , 14:49 — REGNUM С точки зрения системы англосаксонского управления миром Британия — это штаб англосаксов в Европе, который подкреплён американским военным присутствием на европейском ТВД. Сейчас это около 100 тысяч военнослужащих США и сотни военных баз.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

России надо найти такую стратегию, чтобы «вырубить» Британию и при этом не вступить в прямой военный конфликт с США. Если мы сможем отключить этот англосаксонский штаб в Европе, то американцы в скором времени будут вынуждены убраться к себе домой.

Американскому истеблишменту придётся вернуться к изначальному пониманию доктрины Монро: когда они не лезут на Европейский континент, а Европа, в первую очередь Россия, не лезет в Южную и Северную Америку.

Эксперты Института РУССТРАТ ещё 28 мая 2021 года предлагали провести в России операцию по полной зачистке британского влияния (операция «Субботник»). Потому как победа над Британией невозможна без предварительного уничтожения её сети влияния на российской территории, а также ликвидации всех экономических связей с Туманным Альбионом.

Здание службы внешнеполитической разведки Великобритании (MI6) © ИА REGNUM

Методика простая — представляем, что для нас нет такой страны, как Британия.

Значит, нет там нашего посольства, а их посольства нет у нас, граждан России предупреждаем о выезде, а всех британских граждан высылаем из России. Приоритетная задача органам контрразведки — Британия и её влияние на нашей территории. Всех чиновников, имевших отношения к любым британским программам, убираем из аппарата без лишних разговоров.

Все британские институты и различные организация становятся нежелательными на нашей территории. Все программы научного, культурного, социального сотрудничества сворачиваются.

Все британские бизнесы в России закрываются. Российские бизнесы в Британии тоже. Принудительно. Кто решает продолжать вести бизнес с Британией, тот автоматом теряет связь с Россией. При этом значительную часть этой работы Британия выполнила по собственной инициативе. Спасибо ей за это.

Рвём все контакты, все без исключения, с этой страной, несмотря на видимые издержки. Даже телефонную связь отключаем. В Британию нельзя будет позвонить или отправить посылку. И из Британии нельзя будет дозвониться до России и посылку отправить тоже нельзя. Использование каналов электронной связи будет расцениваться как контакт с противником со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Да, и прекращаем с британцами разговаривать на всех уровнях. Какой смысл общаться с «покойником»?

Зачем это делать? Главная черта англосаксонской цивилизации — это паразитизм. А чтобы паразит мог тобой питаться, ему надо иметь к тебе подключение. Если его отключить, он постепенно начнёт усыхать, а потом и умрёт.

Далее или параллельно с решением внутренних задач переходим к воздействию на саму Британию с целью её полной деградации. Кибератаки, обрезание коммуникаций — подводные кабели, газопроводы и т.п. Ослепляем все их военные и гражданские спутники. Просто загоняем эту страну в каменный век. Подрыв «Северных потоков» полностью развязал нам руки. Если им это можно, то почему нам нельзя? По праву сильного (более подробно тут — раз, два, три).

Предположим, на британской территории вспыхивает ковид с очень высокой смертностью (до 80%). Например, тот вариант из Бостонской лаборатории, который англосаксы хотели бы в перспективе применить в какой-нибудь малоразвитой, по их мнению, стране. Просто вырвался из их же пробирки на свободу, но, к несчастью, на британской территории.

Пустой Лондон во время короновируса Kwh1050

При этом держим для страховки ядерный удар, позволяющий полностью стереть Туманный Альбион с карты мира.

Тут нам в помощь «Посейдоны», делающие превентивный ядерный удар незаметным для системы предупреждения о ракетном нападении. А также «Авангарды», которые до континентальной-то части США могут долететь за 15 минут, а до Британии в два-три раза быстрее. И гиперзвуковые «Кинжалы» в ядерном оснащении.

Да, и держим открытым канал связи с США. В момент, когда на Британских островах вот-вот поднимутся ядерные грибы, сообщаем, что континентальной части США ничего не угрожает. Но если Америка захочет вмешаться, говорим, что тогда будем сносить и её. И Америка не вмешается.

Однако ядерный удар по Британии — это крайняя мера, просто наша страховка. Если только у них начнут сдавать нервы и начнут подумывать о ядерном ударе по нашей территории.

Это же негуманно, скажут некоторые. А то, что сейчас русские с одной стороны убивают русских с другой стороны в сконструированном, спровоцированном и управляемом англосаксами конфликте — это гуманно?

Пока мы этого британского паразита не уничтожим, не будет нам покоя. Он выпьет ещё миллионы литров русской крови и всё равно не насытиться.

У вышеизложенной стратегии есть большой шанс на успех. Приведу по этому поводу одно мнение: «Британия перенапряжена и хрупка, пытается реализовать стратегии много выше своих сил, этим надо пользоваться. Большая часть их действий и программ краткосрочны, запас прочности отсутствует».

Vae victis — горе побеждённым.