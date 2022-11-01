1 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 16:33 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена заявила, что не хочет «тратить время» на попытки возобновить переговоры с Ираном по поводу ядерной сделки после антиправительственных протестов в Тегеране и якобы его поддержки специальной военной операции России на территории бывш. УССР.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая 31 октября на мероприятии, организованном «Фондом Карнеги за международный мир», посланник США по Ирану Роб Мэлли сказал, что Белый дом отказывается «приносить извинения» за то, что «пытается сделать все возможное, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия».

Отметим, что американские СМИ сравнили данные комментарии Мэлли с фактическим признанием того, что администрация Байдена отказывается от своих усилий по возобновлению иранской ядерной сделки от 2015 года.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикаицей Fox News.

«Байден знает, что любая сделка с Ираном сейчас станет еще одним ударом по демократам на предстоящих выборах. Если бы это был НЕ предвыборный год, он бы все ещё шел полным ходом к ещё одному катастрофическому решению», — пишет clothos.

«Октябрьский сюрприз? Джо не будет терять времени. Как только закончатся промежуточные выборы, он издаст неконституционный указ, обязывающий США присоединиться к иранской ядерной сделке. Все это — предвыборное фальшивое политическое подстрекательство. Не удивляйтесь, если в ближайшие пару дней Джо выступит в поддержку энергетической независимости США и безопасных границ. Но Джо ошибается в том, что он считает всех американских избирателей оцепеневшими леммингами, какими являются рядовые избиратели Демократической партии, и он не понимает, что НАС, НАРОД, не обмануть его ложью. А мы и не должны быть одурачены после того, как за последние 21 месяц нам показали так много лжи. Просто говорю все как есть», — указывает lje51.

«Попытки заключать сделки с сумасшедшими режимами никогда не являются хорошей идеей», — считает bikepharm.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

«Ему не следовало пытаться возобновить эту сделку. Он попытался это сделать только потому, что знал, что Трампу это не нравится. Этот хакер и его коррумпированная администрация должны уйти», — призывает KathyH111.

«Тот факт, что эта редкая вспышка здравого смысла произошла прямо перед выборами, является чистым совпадением», — иронизирует doclr11.

«Байден потратил почти два года на разрушение Америки и прекращение политики Трампа. Теперь, во второй половине своего срока, он собирается вернуться к политике Трампа и сказать Америке, что он спас страну. Самое печальное, что СМИ будут ему подыгрывать, а 81 миллион человек, проголосовавших за Байдена, будут хлопать», — негодует justanotherguy784.

«Байден благодарит Иран за возможность красиво йти, чтобы оправдать очередной провал внешней политики. Мы возвращаемся к политике Трампа с опозданием на два года», — комментирует innocentbystander229.

«Наконец-то поняли, что предыдущая администрация была права все это время?» — задает риторический вопрос dougbh.

«Весь Ближний Восток буквально смеется над Байденом и, соответственно, над нами. Он не будет «тратить время», потому что знает, что они нас не уважают и никогда ни о чем не договорятся», — рассуждает RedKnightNJ.

«Администрация «не принесет извинений» за то, что «пытается сделать все возможное, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие». ЧТО ЗА ШУТКА. Администрация ОБАМЫ/БАЙДЕНА дала ИРАНУ 4 миллиарда долларов, которые они использовали для дестабилизации обстановки на Среднем Востоке и разработки ядерного оружия. Госсекретарь Клинтон дала БЕСПЛАТНО весь уран, который им был нужен», — пишет dewboy48 215.

Напомним, что летом иранские чиновники в ходе переговоров о возобновлении ядерной сделки отвергли предложение ЕС, а в конце августа и начале сентября выдвинули новые требования. В это время в Иране вспыхнули антиправительственные протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за то, что она не покрыла волосы хиджабом.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран: США не выполнили требования Гаагского суда о прекращении санкций