1 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 13:16 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп осудил жестокое нападение с молотком на мужа спикера палаты представителей Ненси Пелоси Пола, который получил травмы 28 октября. Во время интервью консервативному испаноязычному изданию Americano Media Трамп заявил, что данный инцидент является «ужасной вещью».

Трамп ) Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что случилось с Полом Пелоси — это ужасно. Посмотрите, что случилось с Сан-Франциско в целом. Посмотрите, что происходит в Чикаго. Это гораздо хуже, чем в Афганистане», — указал политик, имея в виду разгул преступности в крупных американских городах.

В связи с этим экс-президент подчеркнул, что для решения проблемы преступности правительству необходимо вернуть должное финансирование полицейским, а также показать народу, что службы защиты порядка достойны уважения.

«Но сегодня, если полицейский вдруг скажет что-то, что немного выходит за рамки, то его сразу увольняют и забирают пенсию, что означает конец для его семьи. Мы не можем так поступать. Мы должны вернуть полиции ее полномочия, власть и уважение. Потому что эта страна вышла из-под контроля», — объяснил Трамп.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Только подождите. Те же самые политики, которые призывали к сокращению финансирования полиции, теперь будут требовать от налогоплательщиков заплатить за безопасность страны. Просто подождите», — пишет TAP62.

«Напавшего на Пола преступника следует отпустить без залога, как это делают прокуроры-демократы, когда кто-то нападает на обычного гражданина. Нельзя предоставлять никаких особых привилегий только потому, что в преступлении замешана партийная элита», — подчеркивает Fight-Againstthe-Tyrants__blogspot.

Пол Пелоси Financial Times photos

«Трамп просто говорит всё как есть. Вот почему Трамп может решить проблему за два часа и не потратить денег. Он просто использует здравый смысл», — одобряет SickofStupid967.

«Трамп говорит то, что большинство американцев говорит в своих гостиных», — отвечает wygn.

«Когда либералы страдают из-за своей собственной политики, вместо того чтобы изменить политику, они предпочитают обвинять республиканцев, так же как инфляцию и высокие цены на бензин», — негодует agentorange001.

«Молитвы господину Пелоси и его семье. Я совершенно не согласен с политикой его жены, но такого не должно происходить. Мы должны сплотиться против подобных нападок на людей. Мы должны научиться жить вместе несмотря на разногласия», — пишет tmark.

«Мне жаль, что это произошло, и я молюсь за Пелоси. Тем не менее демократы своей политикой пригласили преступность, и нам нужны сильные лидеры-республиканцы, чтобы исправить ситуацию и обеспечить безопасность всех нас», — комментирует Enlightened1378.

«Я даже забыл, как много политиков-демократов призывали к прекращению финансирования полиции», — вспоминает just4laughs.

«Именно поэтому я голосовал за Трампа, хотя мне совсем не нравится его личность. Нам нужно вернуть США в то состояние, в котором они были, когда он был президентом», — подчеркивает headed4heaven393.

Напомним, супруг спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пол получил травмы в результате нападения на дом политика в американском Сан-Франциско. Самой Пелоси в момент нападения дома не было. Преступника удалось задержать по горячим следам. Пока причины и мотивы нападения неизвестны.

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