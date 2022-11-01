Элиста, , 12:18 — REGNUM Мобилизованным жителям Элисты назначили дополнительные выплаты в размере 20 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 1 ноября.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам заместителя главы администрации Элисты Юлия Алакшанова, вся необходимая документация для перечисления единовременных выплат мобилизованным жителям Элисты готова. Деньги будут перечислены на счета военнослужащих до конца текущей недели в беззаявительном порядке.

ИА REGNUM сообщало, что мобилизованные жители Калмыкии получают по 50 тыс. рублей. Их семьям предоставлен ряд региональных мер поддержки.