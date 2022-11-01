Элиста, 1 ноября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Мобилизованным жителям Элисты назначили дополнительные выплаты в размере 20 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 1 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По словам заместителя главы администрации Элисты Юлия Алакшанова, вся необходимая документация для перечисления единовременных выплат мобилизованным жителям Элисты готова. Деньги будут перечислены на счета военнослужащих до конца текущей недели в беззаявительном порядке.

ИА REGNUM сообщало, что мобилизованные жители Калмыкии получают по 50 тыс. рублей. Их семьям предоставлен ряд региональных мер поддержки.