Донецк, , 12:14 — REGNUM Вооружённые формирования террористического режима Киева обстреляли Макеевку и Киевский район Донецка. Об этом 1 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны бандеровцев был зафиксирован в 11:55 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, отмечается, что в 11:57 боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшую неделю сотрудниками Росгвардии было выявлено на территории Херсонской и Запорожской областей 27 подозреваемых в пособничестве боевикам ВСУ.