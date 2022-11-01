Курск, 1 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Почти две тысячи датчиков непрерывного мониторинга глюкозы для детей в возрасте до десяти лет, страдающих сахарным диабетом, получила Курская область. Об этом сообщил 1 ноября в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Пресс-служба администрации Курской области Администрация Курской области

«Малышам с таким заболеванием нужно несколько раз в день проверять уровень глюкозы. Без флеш-мониторинга приходится делать прокол пальца. Все понимаем, насколько это неприятно», — написал Старовойт.

В регион поставлено 1917 датчиков непрерывного мониторинга глюкозы, они предназначаются для 158 юных жителей региона. Закупка обошлась в 10,4 млн рублей, финансирование было выделено из резервного фонда региона.

Уже в ближайшие дни датчики передадут пациентам.