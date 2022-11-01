Уфа, , 12:18 — REGNUM Ответственные, допустившие давку на олимпиаде по математике для детей от 4 до 9 лет в Башкирском государственном университете, понесли наказание в Уфе. Об этом 1 ноября сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале.

Давка на выход из зала судебных заседаний Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он сообщил, что этот случай является недопустимым.

«Разобрался в ситуации. Приняты кадровые решения. Ответственные в произошедшем понесли наказание. По всем подведомственным педагогическим организациям проведём разъяснительную и профилактическую работу», — сообщил он.

Мавлиев отметил, что были сделаны соответствующие выводы.

«Сделаем все, чтобы впредь такое не повторилось. Мероприятиям с участием детей нужно уделять повышенное, двойное, тройное внимание», — сообщил он.

Как сообщали некоторые СМИ, давка на олимпиаде произошла из-за того, что на нее приехали на 150 участников больше, чем было заявлено.

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