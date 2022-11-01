Минск, , 12:11 — REGNUM Посредничества России в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана достаточно, попытки «ОДКБ туда втянуть» возмутительны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не зря сказал, что идет определенная игра. Я понимаю, какая игра. Зачем туда втянули Евросоюз? Зачем туда тащат ОБСЕ? Понятно же зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? И еще ОДКБ туда надо втянуть. Как будто больше нечем заниматься», — заявил Лукашенко на встрече в Минске с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко накричал на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.