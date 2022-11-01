Харьков, Украина, 1 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. По двум линиям Харьковского метро восстановлено движение поездов, сообщили 1 ноября в пресс-службе подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

Движение восстановлено по Алексеевской и Салтовской линиям метро, интервалы временно увеличены до 20 минут. Представители метрополитена пообещали дополнительно проинформировать о возобновлении сообщения по Холодногорско-Заводской линии.

Ранее Харьковский метрополитен объявил об остановке движения поездов на фоне ударов по инфраструктуре.