Майкоп, 1 ноября 2022, 12:08 — REGNUM В Адыгее 1 ноября стартовала призывная кампания. В рамках осеннего призыва из республики будут призваны на срочную военную службу около 400 новобранцев, сообщил военный комиссар региона Александр Аверин.

Новобранцы
Новобранцы
Recrut.mil.ru

По его словам, основная часть призывников будет служить в воинских частях, расположенных на территории Южного военного округа.

«Небольшая команда будет направлена в войска Национальной гвардии, большая часть призывников будет служить в Вооруженных силах РФ. В основном в Воздушно-десантных войсках, ракетных войсках стратегического назначения», — приводит слова военкома «Советская Адыгея».

Как отметил Александр Аверин, в настоящее время для проведения осенней призывной кампании в Адыгее все готово, в том числе имеются в достаточном количестве вещевое имущество, сухпайки, медикаменты.

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