Майкоп, 1 ноября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Адыгее 1 ноября стартовала призывная кампания. В рамках осеннего призыва из республики будут призваны на срочную военную службу около 400 новобранцев, сообщил военный комиссар региона Александр Аверин.

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По его словам, основная часть призывников будет служить в воинских частях, расположенных на территории Южного военного округа.

«Небольшая команда будет направлена в войска Национальной гвардии, большая часть призывников будет служить в Вооруженных силах РФ. В основном в Воздушно-десантных войсках, ракетных войсках стратегического назначения», — приводит слова военкома «Советская Адыгея».

Как отметил Александр Аверин, в настоящее время для проведения осенней призывной кампании в Адыгее все готово, в том числе имеются в достаточном количестве вещевое имущество, сухпайки, медикаменты.