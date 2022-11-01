Барнаул, 1 ноября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Алтайском крае частичная мобилизация завершена, сообщает 1 ноября телеграм-канал правительства региона со ссылкой на доклад военного комиссара региона Марата Усманова губернатору Виктору Томенко в рамках работы регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности в регионе и поддержке Вооруженных Сил России.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

Подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращены.

Дальнейшая работа военкоматов по комплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению Министра обороны Сергея Шойгу Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ направил указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

Виктор Томенко подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу.

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