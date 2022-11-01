Петрозаводск, , 12:12 — REGNUM Льготный тариф на электроэнергию для карельских предприятий продлен еще на пять лет, сообщил 1 ноября глава республики Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков Сергей Макеев © ИА «Республика Карелия»

По его словам, соответствующее постановление приняло правительство России.

«Вопрос сохранения льготы мы обсуждали на самом высоком федеральном уровне с президентом страны Владимиром Путиным и заместителем председателя СовБеза Дмитрием Медведевым. И нас услышали», — отметил Парфенчиков, подчеркнув, что принятое решение очень важно для Карелии.

Оно станет дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса, крупных производств и в целом экономики республики, поскольку продукция с низкой себестоимостью более конкурентоспособна на рынке.