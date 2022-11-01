Москва, , 12:02 — REGNUM За прошедшую неделю сотрудниками Росгвардии было выявлено на территории Херсонской и Запорожской областей 27 подозреваемых в пособничестве боевикам ВСУ. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардия Дарья Драй © ИА REGNUM

«Военнослужащие и сотрудники Росгвардии продолжают выполнять задачи по обеспечению общественного порядка в Херсонской и Запорожской областях. За неделю подразделения Росгвардии выявили 27 подозреваемых в пособничестве ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что за это же время з незаконного оборота росгвардейцами было изъято около 170 единиц огнестрельного оружия, гранат, выстрелов для гранатомета, артиллерийских снарядов, а также свыше 50 тысяч патронов различного калибра и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Помимо этого, в Росгвардии отметили, что бойцам ведомства в противодиверсионной борьбе помогают местные жители, регулярно сообщающие им о подозрительных лицах и потенциально опасных находках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов киевскими нацистами Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР) пострадал ребёнок.