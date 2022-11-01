Москва, , 12:02 — REGNUM Россия идёт своим курсом, несмотря на трудности. Никому не удастся подорвать экономику и внутриполитическую стабильность в стране. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом Лавров отметил, что Россия активно развивает отношения с государствами СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

«Россия не отгораживается и от деловых партнеров в Европе и Северной Америке. Разрыв наработанных взаимовыгодных связей никогда не был выбором Российской Федерации», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не отказывается ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читайте подробнее: Лавров: России никто не предлагает вменяемых инициатив по переговорам