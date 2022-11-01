Абу-Даби, , 11:59 — REGNUM В условиях роста инфляции и энергокризиса надвигающаяся зима вызывает большую тревогу, особенно в Европе. Холода в сочетании с дефицитом нефти и газа из-за западных санкций против России грозят изменить привычный образ жизни. Но, несмотря на все проблемы ближайшей зимы, на самом деле стоит беспокоиться о зиме 2023–2024 годов, предупреждают руководители крупнейших нефтегазовых компаний, как сообщает об этом CNBC 1 ноября.

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«Нас ждет трудная зима, а после нее еще более трудная зима в следующем году, потому что объем добычи [нефти и газа], который будет доступен Европе в первой половине 2023 года, будет значительно меньше, чем в первой половине 2022 года, — сказал генеральный директор крупного швейцарско-нидерландского нефтетрейдера Vitol Рассел Харди в ответ на вопрос журналиста CNBC на конференции в Абу-Даби. — Поэтому последствия дефицита энергии и, следовательно, роста цен, всё то, что здесь говорилось о стоимости жизни, ожидании грядущих проблем, должно рассматриваться в этом контексте».

Главный исполнительный директор BP Бернард Луни, выступая на той же дискуссии, согласился с ним. По словам Луни, цены на энергоресурсы приближаются к уровню «недоступности», и некоторые люди уже «тратят на энергию 50% и больше своего располагаемого дохода».

Благодаря заполненности хранилищ и пакетам государственной помощи населению и бизнесу европейским странам, возможно, удастся справиться с кризисом в этом году.

«Я думаю, на эту зиму проблема уже решена, — сказал Луни. — Но вот следующая зима, как многие из нас опасаются, в Европе может оказаться еще более сложной».

Генеральный директор итальянского нефтегазового гиганта Eni Клаудио Дескальци выразил аналогичное беспокойство.

«Мы в хорошей форме для этой зимы, — сказал Дескальци. — Но, как мы уже говорили, дело не в этой зиме, а в следующей, потому что у нас не будет российского газа — на 98% [меньше] в следующем году, а может быть, вообще ничего».

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