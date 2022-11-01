Кострома, 1 ноября 2022, 12:38 — REGNUM Ситуация с версией о поджоге старого железнодорожного вокзала на улице Московской в Костроме говорит о плохой коммуникации между властями, бизнесом и общественниками. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился член президиума Костромского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Семенихин.
Он убеждён, что сведения о планируемом уничтожении вокзала — домысел, родившийся на почве недостатка информации.
Напомним, ранее «Костромская народная газета» выпустила материал о вокзале. В нём говорилось, что некий источник передал журналистам информацию о том, что объект ОКН может сгореть зимой или весной. Кроме этого СМИ указало, что здание плохо законсервировано, в ограждении вокзала имеются дыры, через которые к нему могут проникнуть люди.
Инспекция по охране ОКН не подтвердила доводы журналистов о плохой консервации. Собственник вокзала ООО «Стройка», руководителем которого является Екатерина Бабкина, намерена судиться с изданием.
Справка: вокзал построили в 1887 году и перестали использовать в 1930-х годах. Ранее в здании располагался антикварный салон и жилые квартиры. Сейчас собственниками ОКН являются частное лицо и общество с ограниченной ответственностью. Оно намерено восстановить вокзал в течение 5 лет и открыть в нем музей железной дороги и детский центр.
Читайте ранее в этом сюжете: Владельцы костромского вокзала хотят судиться со СМИ из-за версии о поджоге
Читайте развитие сюжета: В Костромском отделении ВООПИиК сменился председатель