Кострома, , 12:38 — REGNUM Ситуация с версией о поджоге старого железнодорожного вокзала на улице Московской в Костроме говорит о плохой коммуникации между властями, бизнесом и общественниками. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился член президиума Костромского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Семенихин.

Бывший вокзал на улице Московской в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Он убеждён, что сведения о планируемом уничтожении вокзала — домысел, родившийся на почве недостатка информации.

«Эта ситуация во многом отражает низкий уровень коммуникаций между властью, бизнесом и общественностью. Реставрация — длительный процесс, много времени уходит на подготовку необходимых документов, без которых нельзя приступать к восстановительным работам. Пока готовятся документы — на объекте тишина. Со стороны создается впечатление, что вокзалом не занимаются, его забросили. В условиях информационного вакуума у людей рождаются негативные домыслы. Было бы разумно, если бы на сайте инспекции ОКН отражалась информация по всем реставрируемым объектам и указанием этапов и сроков их реализации».

Напомним, ранее «Костромская народная газета» выпустила материал о вокзале. В нём говорилось, что некий источник передал журналистам информацию о том, что объект ОКН может сгореть зимой или весной. Кроме этого СМИ указало, что здание плохо законсервировано, в ограждении вокзала имеются дыры, через которые к нему могут проникнуть люди.

Инспекция по охране ОКН не подтвердила доводы журналистов о плохой консервации. Собственник вокзала ООО «Стройка», руководителем которого является Екатерина Бабкина, намерена судиться с изданием.

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