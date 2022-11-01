Сеул, , 11:58 — REGNUM Оценочный орган Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия рекомендовал внести традиционный корейский танец в масках «тхальчхум» в Список нематериального культурного наследия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный сайт ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что рекомендации оценочного органа редко отменялись.

Окончательное решение будет принято в ходе 17-го заседания Межправительственного комитета ЮНЕСКО, которое будет проходить с 28 ноября по 3 декабря в Марокко.

Танец в масках «тхальчхум» может стать 22-м по счёту южнокорейским объектом в Списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Танец в масках сочетает в себе танец и и комическую сценку, высмеивающие социальные проблемы.