Сеул, 1 ноября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Оценочный орган Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия рекомендовал внести традиционный корейский танец в масках «тхальчхум» в Список нематериального культурного наследия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный сайт ЮНЕСКО.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

Известно, что рекомендации оценочного органа редко отменялись.

Окончательное решение будет принято в ходе 17-го заседания Межправительственного комитета ЮНЕСКО, которое будет проходить с 28 ноября по 3 декабря в Марокко.

Танец в масках «тхальчхум» может стать 22-м по счёту южнокорейским объектом в Списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Танец в масках сочетает в себе танец и и комическую сценку, высмеивающие социальные проблемы.