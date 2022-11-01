Цхинвал, , 11:57 — REGNUM Депутат парламента Южной Осетии Гарри Мулдаров создаёт политическую партию «За справедливость». Об этом он 1 ноября сообщил агентству «Рес».

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«Движущей силой партии станет молодежь, а целью отстаивание интересов осетинского народа», — сказал политик.

Мулдаров сообщил, что 5 сентября был создан комитет, которому предстоит подготовить учредительный съезд новой партии. Подготовка должна завершиться к новому году. По словам депутата, в республике достаточно желающих войти в новую партию.

Напомним, Мулдаров был кандидатом в президенты республики и участвовал в выборах в апреле 2022 года. Он набрал в первом туре 8,9% голосов.