Петропавловск-Камчатский, , 11:56 — REGNUM На Камчатке будет разработана программа сохранения культуры коренных малочисленных народов. Такое поручение дал губернатор края Владимир Солодов, сообщили в региональном правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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2022 год на Камчатке объявлен Годом культуры коренных малочисленных народов. Изначально Солодов ставил задачу оценить ситуацию с носителями коренной культуры, языков. Губернатор отметил, что смерть последнего носителя алеутского языка стала большой потерей для культуры КМНС.

В крае будет проведен системный анализ очагов сохранившейся культуры малочисленных народов. В дальнейшем такие центры будут получать поддержку для развития по специально разработанной программе.

«Необходимо провести инвентаризацию и понять, где еще возможно удержать культурную составляющую коренных народов, привлечь молодежь туда и какие центры, точки развития культуры КМНС мы будем поддерживать и развивать. Эту работу следует провести до конца текущего года не только с точки зрения мероприятий, но, прежде всего, сохранения языковой, художественной культуры, народных промыслов и других составляющих», — сказал Владимир Солодов.

Всего на Камчатке проживают представители 134 национальностей, из которых восемь — коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке кемпинг для туристов обустроят по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории родовой общины коренных малочисленных народов эвенов «Нюлтен» в селе Мильково.