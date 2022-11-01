Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Занимающееся утилизацией мусора в Петербурге АО «Невский экологический оператор» (НЭО) потратит более 3,3 млрд рублей на транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО). Материалы конкурса появились на сайте госзакупок.

Мусоровоз приехал на отгрузку Александр Погожев © ИА REGNUM

Исполнитель будет вывозить мусор в Выборгском, Приморском, Красногвардейском, Центральном районах, а также по некоторым адресам Невского района. Специалисты будут вывозить ТКО, которые непригодны для повторного использования.

Подрядчик должен будет погрузить мусор в местах приёма, а затем транспортировать его до места передачи. Эти услуги примет и оплатит единый региональный оператор. Подрядчик приступит к выполнению работ 1 января 2023 года. Действовать контракт будет год.

«Оказываемые услуги должны быть безопасными для экологии, а также для жизни и здоровья населения в соответствии с действующим законодательством и должны производиться с соблюдением техники безопасности», — сказано в одном из документов.

Перед рейсами к контейнерным площадкам исполнитель должен будет проводить техосмотр техники, медосмотр персонала, а также проверить спутниковую навигацию на работоспособность.

Заявки на участие в закупке будут принимать до 11 ноября. Определят подрядчика на следующий месяц, 26 декабря 2022 года.

Отметим, что ранее НЭО уже опубликовал конкурс на вывоз отходов из южных районов Петербурга. Тогда на услуги оператор выделил почти миллиард рублей.

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