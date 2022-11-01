Калуга, 1 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Все мобилизованные граждане из Калужской области должны в течение недели получить региональную выплату в размере 100 тыс. рублей. Об этом 1 ноября сообщил в социальных сетях калужский губернатор Владислав Шапша.

Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» Проводы мобилизованных калужан

«Помимо финансовой помощи, мы приняли меры дополнительной социальной поддержки. С 1 октября семьи мобилизованных освобождены от оплаты за детский сад. Бесплатным стало и школьное питание для детей из таких семей. Обязательно организуем для детей мобилизованных, добровольцев, всех наших защитников бесплатный летний отдых. И сейчас на новогодних праздниках для детворы надо организовать ёлки. От семей мобилизованных поступают обращения, просьбы. И тут формальных ответов быть не должно, это недопустимо. Максимум внимания и заботы», — отметил Владислава Шапша.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации. Губернатор Калужской области Владислава Шапша также официально заявил о выполнении в регионе всех задач по частичной мобилизации и об отправке в войска последних групп мобилизованных.