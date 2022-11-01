Москва, , 11:54 — REGNUM Ежегодные членские взносы выплатила Федерация кёрлинга России во Всемирную федерацию кёрлинга (WCF). Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе WCF.

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«Федерация кёрлинга России в настоящее время является ассоциацией — членом Всемирной федерации кёрлинга и оплатила свои ежегодные членские взносы», — приводит ТАСС слова представителя WCF.

Напомним, 23 сентября WCF продлила отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах до 31 декабря 2022 года.

С 19 по 26 ноября 2022 года в Перми должен был состояться чемпионат Европы по кёрлингу. 26 февраля WCF решила перенести турнир в другую страну, позднее местом проведения был выбран шведский Остерсунд.

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