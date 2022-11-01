Якутск, 1 ноября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Призывники из Якутии смогут воспользоваться своим правом по выбору вида и рода войск, в которых они хотят служить. Об этом заявил на брифинге 1 ноября военный комиссар Якутска Александр Авдонин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

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«Все граждане, направленные для прохождения военной службы в вооружённые силы, уже на сборных пунктах будут обеспечиваться вещевым имуществом, питанием, а также сим-картами и банковскими картами для получения денежного довольствия. Призывные комиссии, несомненно, будут учитывать пожелания призывников по вопросам прохождения военной службы в конкретных воинских частях», — отметил военком.

Право на выбор вида и рода войск службы имеют все граждане, а также те, кто получил военно-учётные специальности в организациях ДОСААФ России, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, особенностью осенней призывной кампании в 2022 году станет снижение количества солдат-срочников, которых отправят на службу. В 14 районах республики призыв не состоится из-за их труднодоступности.