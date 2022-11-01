Военком Якутии пообещал срочникам учитывать их пожелания при выборе части
Якутск, 1 ноября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Призывники из Якутии смогут воспользоваться своим правом по выбору вида и рода войск, в которых они хотят служить. Об этом заявил на брифинге 1 ноября военный комиссар Якутска Александр Авдонин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.
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Право на выбор вида и рода войск службы имеют все граждане, а также те, кто получил военно-учётные специальности в организациях ДОСААФ России, подчеркнул он.
Как сообщало ИА REGNUM, особенностью осенней призывной кампании в 2022 году станет снижение количества солдат-срочников, которых отправят на службу. В 14 районах республики призыв не состоится из-за их труднодоступности.