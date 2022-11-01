Москва, , 11:52 — REGNUM Министерство иностранных дел России не комментирует ложные сообщения о том, что Москва якобы «пытается завербовать» для участия в спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР бывших спецназовцев из Афганистана. Об этом 12 ноября заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

МИД России Nikita Dezhurny

«Фейки не комментирую», — приводит его слова РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать ранее появившиеся в западных СМИ подобные сообщения.

При этом в августе 2022 года Кабулов рассказал, что часть бывших спецназовцев из Афганистана воюет в составе нацистских киевских вооружённых формирований.

Отметим, ранее агентство AssociatedPressсообщило, что Россия якобы пытается за деньги нанять бывших афганских спецназовцев, которые ранее сотрудничали с США, для того, чтобы они принимали участие в спецоперации ВС РФ.