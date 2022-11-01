Грозный, 1 ноября 2022, 11:51 — REGNUM В одном из госпиталей, где проходят лечение раненые бойцы из Чечни, побывала делегация из республики. Проходящих лечение земляков навестили первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ Алибек Делимханов и сенатор от Чечни Сулейман Геремеев.
Они поговорили лично с каждым раненым, поинтересовались ходом лечения и вручили им конверты с денежными средствами. Материальную помощь оказал бойцам для поддержки и лечения Региональный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
Как подчеркнул чеченский лидер, вопросы оказания помощи военнослужащим и семьям погибших всегда остаются на первом месте у властей Чечни еще со времен борьбы с терроризмом.
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