Грозный, 1 ноября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В одном из госпиталей, где проходят лечение раненые бойцы из Чечни, побывала делегация из республики. Проходящих лечение земляков навестили первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ Алибек Делимханов и сенатор от Чечни Сулейман Геремеев.

Army.mil Военный госпиталь

Они поговорили лично с каждым раненым, поинтересовались ходом лечения и вручили им конверты с денежными средствами. Материальную помощь оказал бойцам для поддержки и лечения Региональный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Наша делегация побывала в медучреждении не с пустыми руками. Алибек Делимханов вручил каждому бойцу конверт с денежными средствами, выделенными Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Ни один пострадавший в ходе СВО никогда не останется без нашего внимания. Вопросы поддержки раненых в команде Кадырова всегда были, остаются и будут в числе самых приоритетных», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул чеченский лидер, вопросы оказания помощи военнослужащим и семьям погибших всегда остаются на первом месте у властей Чечни еще со времен борьбы с терроризмом.