Москва, , 11:50 — REGNUM Объёмы поставки газа в Приднестровье в ноябре 2022 года снизятся на 40% по сравнению с октябрём. Об этом 1 ноября в своем Telegram-канале написал вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Спыну напомнил, что Газпром сократил поставки газа в Молдавию в ноябре на 51%, до 5,7 млн кубометров в день. Это оставляет только 51% от объёмов, согласованных по контракту.

«Из этого объёма Приднестровье будет получать 2,3 млн кубометров в день, а правобережная Молдавия — 3,4 млн кубометров», — уточнил молдавский вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну обвинил Газпром в нарушении обязательств по поставкам.

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