Ангарск, Иркутская область, 1 ноября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 1 ноября известило о ДТП с автобусом и автомобилем такси в Ангарске. Инцидент случился рано утром на улице Чайковского в районе пересечения с проспектом Карла Маркса: водитель автомашины Nissan Sunny допустил наезд на автобус, стоящий в попутном направлении на перекрестке.

МВД Ангарск. ДТП с автобусом

В результате аварии 33-летний водитель легкового автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью. Его 20-летний пассажир госпитализирован.

Автобус перевозил работников одного из предприятий города. На момент ДТП в его салоне находились 32 пассажира.

По предварительной информации, никто из них не пострадал. Полицейскими предстоит выяснить все причины и условия инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 по 30 октября, на территории региона произошло 40 ДТП, в которых шесть человек погибли, 48 человек получили травмы различной степени тяжести.