Тбилиси, 1 ноября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Тендер на поставку МВД Грузии крупной партии обуви может иметь коррупционную составляющую, сообщает 1 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Так, в тендере на поставку грузинской полиции 2 063 пар ботинок с высокими берцами на сумму 547 000 лари ($198 000) участвовали пять компаний, и четыре из них были дисквалифицированы. Таким образом, победившая в тендере фирма NASA Georgia не имела конкурентов. Примечательно, что подобным образом, без конкурентов или за счёт дисквалификации соперников NASA Georgia, выигрывает тендеры всегда без конкурса или за счет дисквалификации других, получив, в общей сложности, более 12 миллионов лари ($4,34 млн).

NASA Georgia была основана офшорной компанией New Atlas Strategy Age, которая ранее также участвовала в тендерах. Тогда этой компании министерство обороны Грузии заплатило более 2,5 миллионов лари ($900 000), несмотря на то, что компания нарушила условия тендера, а ботинки в итоге оказались бракованными.

Тогдашний министр обороны Леван Изория в итоге был вынужден признать, что обувь была некачественной, но обвинил в этом своего предшественника.

Изория заявил, что New Atlas Strategy Age"больше не участвует в тендерах, так как внесена в «чёрный список». Это действительно так, однако её дочерняя компания NASA Georgia со сменившимся владельцем по-прежнему выигрывает тендеры в неконкурентной среде.