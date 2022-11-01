Ереван, , 11:48 — REGNUM Разрыв «зерновой сделки» с киевским режимом не повлияет на поставки зерна в Армению из России. Об этом 1 ноября заявил журналистам министр экономики Армении Ваан Керобян.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас хорошие, рабочие отношения. Такой сценарий невозможен. Зерно поставляется в прежних объёмах», — сказал Керобян.

Он отметил, что сценарий сокращения поставок из РФ даже не рассматривается. Также глава минэкономики напомнил, что в Армении продолжает действовать программа поддержки местных аграриев, производящих зерно: субсидируются посев и закупка удобрений.

Стоит отметить, что Армения за счёт местного производства зерна обеспечивает внутренние потребности примерно на 25%. Остальное приобретается в России.