Тверь, , 11:47 — REGNUM Завершено следствие по уголовному делу об убийстве подростка, залезшего ночью в кафе в Кимрах Тверской области, сообщили 1 ноября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Обвиняемым по уголовному делу проходит мужчина 1983 года рождения. По версии следствия, 25 июля текущего года обвиняемый, находясь в кафе города Кимры, выстрелил из оружия, приобретённого незаконно, в подростка, который проник в помещение. Юноша получил ранение в голову и скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.

В настоящее время следствие по делу завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.