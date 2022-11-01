Тверь, 1 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Завершено следствие по уголовному делу об убийстве подростка, залезшего ночью в кафе в Кимрах Тверской области, сообщили 1 ноября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Обвиняемым по уголовному делу проходит мужчина 1983 года рождения. По версии следствия, 25 июля текущего года обвиняемый, находясь в кафе города Кимры, выстрелил из оружия, приобретённого незаконно, в подростка, который проник в помещение. Юноша получил ранение в голову и скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.

В настоящее время следствие по делу завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.