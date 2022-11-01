Колпино, Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM Расследованием причин аварийной разгерметизации подземного газопровода в Колпино займется межведомственная комиссия, сообщили 1 ноября в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз».

На месте разгерметизации газопровода в Колпино образовалась воронка пресс-служба прокуратуры СПб

«По расследованию причин инцидента работает межведомственная комиссия. Вопрос находится на контроле комитета по энергетике и инженерному обеспечению», — заявили в пресс-службе, уточнив, что для оценки ущерба на месте работает страховая компания. Возмещением ущерба горожанам занимается подрядная организация — ООО «Бюро Строй Консалт». Для обращений горожан действует телефон горячей линии: +7 (911) 020-58-58.

Также в «ПетербургГаз» отметили, что разгерметизация газопровода не повлияла на теплоснабжение жилых домов. Для подачи тепла жителям котельная ООО «Теплоэнерго» на Балканской дороге была переведена на резервное топливо. В 05:50 мск 1 ноября ремонтные работы на участке были завершены, а около 08:00 газоснабжение котельной восстановлено.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поздним вечером 31 октября в 150 метрах от ЖК «Новое Колпино» по улице Севастьянова, 24 в ходе испытаний воздухом реконструируемого газопровода высокого давления произошла его разгерметизация. Из-за аварии была повреждена продувочная свеча на действующем газопроводе. В результате ЧП никто из людей не пострадал, но повреждения получили 115 припаркованных автомобилей.

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