Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама вымещает нынешнего Джо Байдена в рамках предвыборной кампании демократов перед промежуточными выборами в Конгресс, пишет Джозеф Кларк в статье, вышедшей 31 октября в The Washington Times.

Обама Whitehouse.gov

Поскольку шансы демократов на сохранение контроля в палате представителей почти исчерпаны, у партии нет иного выбора, кроме как сосредоточиться на ключевых сенатских и губернаторских гонках в нескольких штатах, где они надеются противостоять ожидаемой «красной волне». На этих решающих полях сражений востребован будет не нынешний президент: как ожидается, за неделю до промежуточных выборов Байден не станет участвовать в решающих кампаниях за посты в Аризоне и Неваде. Вместо него агитировать за демократов поедет Обама.

«Демократы бьют тревогу, — отметил стратег Республиканской партии Форд О’Коннелл. — Они знают, что проиграют. И по сути, зовут на помощь спасителя: Обаму».

Стратег Демократической партии Хэнк Шейнкопф согласился с тем, что у Байдена проблемы с избирателями, особенно в сфере экономики.

«Это показывает, что у него как у действующего президента есть некоторые проблемы, — сказал он. — У Байдена есть недостатки, которых нет у Обамы. Хитрость здесь в том, чтобы заставить демократическую базу прийти на выборы, и это часть проблемы. В штатах, где у демократов дела идут плохо или должны быть лучше, электоральная база не заряжена. Работа Барака Обамы состоит в том, чтобы активизировать эту базу».

«У демократов нет выбора, — добавил он. — Они должны завоевать Джорджию. Им нужно попытаться удержать Неваду и Аризону».

На выходных Обама провел митинг в Джорджии в поддержку кандидата от партии на пост губернатора Стейси Абрамс и действующего сенатора Рафаэля Уорнока, который ведет напряженную гонку с республиканцем Гершелем Уокером.

Затем Обама направился в Мичиган, чтобы провести кампанию за губернатора Гретхен Уитмер, чье лидерство против республиканского претендента Тюдора Диксона висит на волоске, и в Висконсин, чтобы укрепить поддержку губернатора Тони Эверса и кандидата в Сенат Манделы Барнса. Ожидается, что Обама проведет митинги в конце этой недели в поддержку действующих сенаторов-демократов Кэтрин Кортес Масто в Неваде и Марка Келли в Аризоне.