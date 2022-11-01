Стокгольм, , 11:49 — REGNUM С 1 ноября в Швеции действуют новые правила для получения удостоверения водителя такси, пишет газета Aftonbladet со ссылкой на Шведское транспортное агентство.

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Среди прочего тест будет состоять из двух частей по 50 минут каждая вместо трех частей по 40 минут каждый. Более того, задание на чтение карт больше не будет предлагаться.

«Карты устарели и сыграли свою роль. Сегодня доступны уже современные технологии для помощи в навигации, поэтому частичные тесты были дополнены соответствующими вопросами, основанными на этом, а также на основе нового законодательства», — сказала газете Йенни Брэгг, сотрудник Шведского транспортного агентства.

Вводятся также и новые процедурные правила написания экзаменов. Те, кто сдает тест, должны сдать свои личные вещи и выключить мобильные телефоны. Фактический экзамен по вождению также может проводиться на автомобиле с автоматической коробкой передач.