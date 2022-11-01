Варшава, 1 ноября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Польская газета Dziennik polityczny рассказала о разочаровании стран Евросоюза от беженцев из бывш. УССР. Авторы утверждают, что «весь европейский мир устал» от киевских беженцев.

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«Да, есть те, чьи дома были разрушены войной, — пишет газета. — Но, прежде всего, это те, у кого в голове давно был план перебраться в Западную Европу, но либо не было денег, либо они опасались, что [киевский] средневековый менталитет вряд ли будет терпим любой страной цивилизованного Запада».

Журналисты рассказали о схемах, которые проворачивают жители б. УССР, оформляя пособия, к примеру, в Германии, и возвращаясь на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, в баварской общине Гармиш-Партенкирхен, расположенном на юге Германии горнолыжном курорте, 28-летний беженец из Иордании ударил ножом 21-летнюю беженку с территории б. УССР, работающую горничной в одной из гостиниц.