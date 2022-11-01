Стокгольм, , 11:47 — REGNUM Все больше водителей, которых останавливают на сухопутных границах Швеции, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом пишет газета Aftonbladet.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

До конца октября число пьяных водителей, пытающихся въехать в Швецию, увеличилось на 33% по сравнению со всем прошлым годом, о чем говорится в пресс-релизе Ассоциации автовладельцев.

Ассоциация ссылается на статистику Таможенной службы Швеции.

Как отмечают журналисты, в Швеции участились призывы ввести веерные проверки на трезвость. Как считают в Ассоциации автовладельцев, скрининг-тесты должны сдавать в случайном порядке.