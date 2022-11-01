Москва, , 11:43 — REGNUM Популярный блогер Мария Погребняк раскритиковала Егора Крида (Егор Булаткин) за то, как он решил отметить Хэллоуин. Публикацию она разместила 1 ноября в своём телеграм-канале.

Эван Питерс в образе убийцы Цитата из т/с «Монстр: История Джеффри Дамера»

Погребняк обратила внимание подписчиков, что на опубликованной фотографии Крид запечатлён в образе маньяка и гомосексуалиста-каннибала Джеффри Дамера, одетого в тюремную робу, перед которым стоит поднос с блюдами, выполненными в виде человеческих органов. В руках рэпер держит вилку и нож.

«Хеллоуин прошёл, а осадок остался», — написала Погребняк, предположив, что своим постом она навлечёт на себя гнев фанатов Крида. Она заявила, что артист, имеющий большое количество поклонников, должен думать «не только о хайпе», но и о том, что он пропагандирует. «Меня лично фантазии Крида пугают», — отметила блогер.

Напомним, в сентябре 2022 года онлайн-кинотеатр Netflix выпустил сериал «Монстр: История Джеффри Дамера», в котором рассказывается о преступлениях серийного убийцы. Шоу попало в скандал, в октябре 2022-го администрация онлайн-аукциона EBay запретила продавать на платформе вещи, связанные с маньяком.

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