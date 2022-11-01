Москва, 1 ноября 2022, 11:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил государственных служащих, работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что сотрудники ведомства проделали большую работу, направленную на совершенствование правовой системы, реализацию государственной политики в сфере исполнения судебных актов, укрепление гарантий безопасности и порядка, утверждение принципов справедливости.
Глава государства уверен, что сотрудники ФССП будут и дальше добросовестно трудиться, уделять внимание внедрению передовых технологий, совершенствованию подходов управления для решения проблем.