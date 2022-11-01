Луганск, , 11:42 — REGNUM В результате обстрелов киевскими нацистами Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР) пострадал ребёнок. Об этом 1 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«По оперативным линиям представительства ЛНР в СЦКК получена дополнительная информация о том, что 31 октября в результате артиллерийского обстрела Кременского района в посёлке городского типа Краснореченское тяжёлые ранения получил 10-летний мальчик», — говорится в сообщении

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 41 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).